Garrone e Martone nel segno di Napoli

(ANSA) - ROMA, 3 OTT - Matteo Garrone e Mario Martone saranno tra i premiati della decima edizione del 'Galà del Cinema e della Fiction in Campania', manifestazione ideata da Valeria Della Rocca e con direttore artistico Marco Spagnoli. Si parte il 9 ottobre a Napoli con incontri e proiezioni, per poi arrivare sabato 13 alla serata di premiazione condotta da Maurizio Casagrande al castello di Castellammare di Stabia. Tra il napoletano Mario Martone, premiato con il Premio Speciale alla Regia, e Garrone regista romano premiato per 'Dogman' come miglior film drammatico è subito feeling, anche nel segno di una Napoli raccontata in tanti loro film.

"Napoli e tutto il territorio della Campania sono un tale palcoscenico straordinario - dice Martone a Roma - e così questa terra è nel cuore di tutte le cose che faccio". "Mia nonna e la madre di mio figlio sono napoletani - ci tiene a dire Garrone. È vero - aggiunge - sono accusato di dare una cattiva immagine di questa terra, ma secondo me è giusto raccontarne luci e ombre".