Champions: Napoli-Liverpool 1-0

(ANSA) - ROMA, 3 OTT - Trionfo del Napoli sul Liverpool al San Paolo, grazie ad una rete al 90 di Insigne che decide l'1-0 nella partita valida per la seconda giornata del gruppo C della Champions League. Gli azzurri, che hanno colpito anche una traversa con Mertens, sono in testa alla classifica con 4 punti, davanti a Liverpool e Psg con 3 e alla Stella Rossa Belgrado che è a quota 1.