Champions: caccia all'hooligan a Napoli, Ps evita contatto

(ANSA) - NAPOLI, 3 OTT - Momenti di trambusto all'esterno dello stadio San Paolo di Napoli, dove a breve si affronteranno Napoli e Liverpool, a causa del tentativo, vanificato dal pronto intervento delle forze dell'ordine, da parte di alcuni ultrà del Napoli di aggredire i tifosi inglesi che non fanno parte del contingente di supporter che arriverà allo stadio scortato dalla polizia.

In particolare un gruppetto di tifosi partenopei incappucciati ha cercato di aggredire alcuni sostenitori inglesi nei paraggi della facoltà di Ingegneria, a piazzale Tecchio, venendo dispersi dalla polizia accorsa a difesa degli ospiti.

Segnalazioni analoghe giungono anche da via Giambattista Marino e piazzale Tecchio. La polizia, in tenuta antisommossa, presidia l'area circostante lo stadio.

Al netto di questi episodi, allo stato non si segnalano incidenti, né contatti tra le due tifoserie. (ANSA).