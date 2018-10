Bullizzata 17enne malata di cancro

Una 17enne malata di cancro, 'bullizzata' e picchiata da una compagna di classe: è la vicenda denunciata dai genitori della ragazza nel Napoletano e raccontata oggi dal quotidiano 'Il Mattino'.

La giovane - Alessia (nome di fantasia) - frequenta l'Istituto superiore 'Luca Pacioli' di Sant'Anastasia ed è finita in ospedale dopo essere stata aggredita. "Nostra figlia è stata presa di mira da una compagna che la insulta, la minaccia e la colpisce anche fisicamente - spiega al giornale il padre della 17enne - abbiamo deciso di raccontare in qualche modo cosa sta accadendo perchè temiamo per la sua salute psicologica". I genitori chiedono "più collaborazione da parte del personale scolastico". Una denuncia è stata presentata dal padre della ragazza - colpita da un melanoma - alla polizia e trasmessa anche all'Ufficio scolastico regionale.