Ancelotti, ora più liberi mentalmente

"Non abbiamo mai perso il controllo, siamo sempre stati attenti: abbiamo fatto gol al tempo giusto.

In fase difensiva non abbiamo concesso niente, neanche un contropiede. È stata la partita che mi aspettavo, vedo questa squadra tutti i giorni e conosco bene la qualità che c'è. Questa vittoria ci rende più liberi mentalmente, in passato alcune volte siamo stati troppo timorosi e preoccupati". E' questa l'analisi di Carlo Ancelotti, fatta ai microfoni di Sky, della prova del Napoli contro il Liverpool.

Sulle novità di formazione, il tecnico spiega che "la rosa ha una qualità ottima. Oggi abbiamo difeso a 4 come sempre, è cambiata solo la costruzione da dietro. Ho messo tre centrali, con i due centrocampisti e Mario Rui molto largo per gestire meglio l'inizio del gioco ed evitare la forte pressione loro.

Non volevo che ci levassero palla a inizio azione. Abbiamo insistito e alla fine siamo stati premiati".