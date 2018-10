2 casi colera,mamma-bimbo del Bangladesh

(ANSA) - NAPOLI, 3 OTT - Sono stati registrati oggi a Napoli due casi di colera, in una donna e in suo figlio di due anni, immigrati residenti a Sant'Arpino (Caserta) e rientrati di recente da un viaggio in Bangladesh: lo rende noto l'ospedale Cotugno, dove i due sono ricoverati. "I contatti familiari sono stati già individuati e sono attualmente sotto stretta osservazione sanitaria. La situazione è del tutto sotto controllo", assicura il commissario straordinario dell'azienda ospedaliera, Antonio Giordano. L'ospedale definisce "stazionarie" le condizioni dei due, ma mentre per la madre i medici non nutrono preoccupazioni, il bambino è più grave: ha trascorso alcune ore in sala di rianimazione, ora è tornato in reparto.