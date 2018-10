Torre del Greco, in campo per lo sviluppo

Scende in campo, per lo sviluppo di Torre del Greco, una nuova associazione: è l'Act, Associazione commercianti torresi, presentata in un incontro all'hotel Poseidon. Il presidente Gianmmarco del Prato ha illustrato gli obiettivi del sodalizio, che intende anzitutto coalizzare tutte le realtà che operano sul territorio per perseguire un rilancio economico e socio culturale della città. L'Act si propone di realizzare una serie di eventi che permettano di attrarre l'interesse di un bacino sempre più ampio di persone e permettere quindi alla città di avere quello sviluppo che attende da tempo. In particolare si vuole sfruttare la possibilità della canonizzazione del Beato Vincenzo Romano promuovendo tour appositi per dare la possibilità a tutti i visitatori che si recheranno in città di recarsi alla sua casa e nei luoghi simboli che hanno segnato la vita del Beato Vincenzo Romano con la collaborazione dell'associazione "Gruppo Archeologico Torrese" (GAT) e con il coinvolgimento di altre realtà associative presenti sul territorio. Come gli scavi archeologici che si trovano al disotto della Basilicata di Santa Croce che sono la testimonianza dell'eruzione del Vesuvio del 1794 periodo nel quale il parroco Vincenzo Romano fu attivissimo per la ricostruzione della città. L'Associazione è impegnata anche in altri eventi più mondani e dagli aspetti più commerciali come il Blak friday è il Natale per i quali sono state previste una serie di manifestazioni al fine di promuovere lo sviluppo commerciale ma anche culturale della comunità.