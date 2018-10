Salvini, sgomberi? Ci penso io

(ANSA) - NAPOLI, 2 OTT - "Verrò personalmente a fare gli sgomberi". Lo ha detto Matteo Salvini, ministro dell'Interno, in Prefettura a Napoli per il Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza. "Ho chiesto di darmi un quartiere per partire con la bonifica - ha affermato - suoneremo campanello per campanello e prenderemo chi occupa abusivamente case".

Salvini prima del vertice si è recato nel quartiere Vasto, simbolo della difficile convivenza con gli immigrati: i cittadini lo hanno acccolto con applausi e lui ha scattato selfie con alcuni extracomunitari, prima di incontrare il parroco. Entro fine anno, ha annunciato, ci saranno a Napoli 150 uomini in più delle forze dell'ordine. Quanto ai baby criminali, il ministro è favorevole alla sottrazione della potestà ai genitori dei minori che commettono gravi reati. Contro la visita di Salvini c'è stato un corteo dei centri sociali, senza incidenti.