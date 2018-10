Salvini, baby boss? No potestà genitori

(ANSA) - NAPOLI, 2 OTT - I baby criminali? "È un problema nel problema. Dobbiamo inseguire i camorristi già a 8 anni, perché quando confezioni droga a 8 anni e la spacci a 12, vuol dire che ci sono alcune famiglie a cui va la tolta la patria potestà a perché sono lì per allevare futuri criminali". Così il ministro degli Interni Matteo Salvini.

"Voglio che a Napoli la gente possa passeggiare tranquillamente" - ha proseguito il ministro commentando l'incontro con Arturo Iavarone, l'adolescente accoltellato da una baby gang nei mesi scorsi. "Ho incontrato Arturo - ha detto - ha l'età di mio figlio.

Sono contento di aver parlato con lui, un esempio di tenace, lucida follia. Conto sulla voglia di chi non si rassegna.

Auspico tanti Arturo per far capire ai ragazzini che la camorra ammazza".