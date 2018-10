Insigne, tifosi ci daranno spinta giusta

(ANSA) - NAPOLI, 2 OTT - ''Sono tranquillo come del resto tutta la squadra. Sarà una partita difficile ma la giochiamo in casa e i tifosi ci saranno la spinta giusta. In ogni caso sarà una sfida affascinante e cercheremo di mettere in difficoltà il nostro avversario e di fare risultato a tutti i costi''. E' un Lorenzo Insigne carico al punto giusto quello che si appresta ad affrontare il Liverpool nella seconda giornata del girone di Champions. ''Loro - conclude l'attaccante - soprattutto in attacco hanno tanti giocatori forti e ne hanno anche in panchina. Sicuramente un elemento determinante è Firmino il quale è capace di creare spazio venendo tra linee. Spero comunque domani assieme ai compagni di fare una grande partita, di mettere in difficoltà il Liverpool e di fare tre punti che ci aiuteranno nel cammino del girone che è il più complicato di tutti''.