Champions: Ancelotti, sappiamo cosa fare

(ANSA) - NAPOLI, 2 OTT - ''Abbiamo tanta fiducia per la partita con il Liverpool. Sappiamo quello che dobbiamo fare e domani lo faremo''. Ancelotti in conferenza stampa carica il Napoli e se stesso in vista della gara di Champions di domani sera al San Paolo. ''Dobbiamo ripartire dalla prima mezz'ora di sabato scorso a Torino con la Juve anche se domani l'aspetto psicologico sarà diverso. Giochiamo in casa e sappiamo che tipo di aiuto ci possono dare i nostri tifosi''. 'Troveremo - conclude il tecnico dei partenopei - una squadra che giocherà ad alta intensità e dovremo farlo anche noi. Il risultato sarà determinato dalla capacità che avremo di imporre la nostra strategia sulla partita, anche se sarà molto difficile''.