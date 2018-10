Ancelotti,ripartenze Liverpool micidiali

(ANSA) - NAPOLI, 2 OTT - "Il Liverpool è una squadra che non ha un solo giocatore pericoloso, ma ne ha tanti, soprattutto a livello offensivo e soprattutto è micidiale sulle ripartenze".

Così Carlo Ancelotti descrive in conferenza stampa le caratteristiche della squadra di Klopp che il Napoli affronter domani sera in Champions.

"Se vogliamo attaccare, e noi vogliamo farlo per vincere, è molto importante - conclude il tecnico - il controllo della partita. La gara è importantissima ma non decisiva. Noi comunque dobbiamo cercare di portare a casa i tre punti, considerando che due li abbiamo persi con la Stella Rossa".