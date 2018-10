Siulp,Salvini incontri sindacati Polizia

(ANSA) - NAPOLI, 1 OTT - "Diamo il benvenuto al Ministro dell'Interno Matteo Salvini, che presiederà il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nella nostra città, ringraziandolo perché anche lui, come da sempre afferma il Siulp, ha sottolineato che Napoli ha bisogno di regole, legalità e prospettive per i nostri giovani in modo da infondergli fiducia e speranza, soprattutto in alcuni quartieri.

Noi, che lo affermiamo da tempo, ci permettiamo di ribadire anche che, per fare tutto questo, c'è bisogno soprattutto di poliziotti, mezzi e risorse, anche in termini di investimento per il lavoro e il recupero sociale. Per questo diamo alla venuta del ministro una particolare rilevanza e, senza entrare nelle dispute politiche che non ci appartengono, voglio solo ribadire che Napoli ha bisogno di poliziotti e forze dell'ordine con adeguati mezzi e le necessarie risorse." È quanto dichiara Annalisa Cimino, Segretario Generale Provinciale del SIULP Napoli relativamente alla venuta del Ministro Salvini nel capoluogo.