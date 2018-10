Salvini a Napoli, misure contro le stese

(ANSA) - NAPOLI, 1 OTT - Repressione, con più telecamere e più agenti in strada, ma anche prevenzione, facendo leva sui progetti contro la dispersione scolastica nei quartieri più a rischio. Matteo Salvini, domani in visita a Napoli dove prenderà parte alla riunione del comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza in programma alle 11 in Prefettura, ha già pronta la ricetta per rispondere alla periodica emergenza criminalità che interessa la città. Sul tavolo il fenomeno delle stese, espressione di una nuova criminalità, sempre più giovane e senza controllo. "Pensiamo - annuncia il ministro dell'Interno - a un maggiore controllo del territorio con più telecamere". "Mi aspetto fatti, concretezza, risposte e che non ci sia l'annuncite che il vento autunnale porta via" mette in chiaro il sindaco de Magistris. Nella notte, intanto, sono comparsi alcuni cartelli contro il decreto legge Salvini firmati Potere al Popolo. Attesi in piazza anche gli antagonisti con una assemblea-presidio a poche centinaia di metri dalla Prefettura.