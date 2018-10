Regge Stupinigi e Caserta unite da pizza

(ANSA) - TORINO, 1 OTT - Due regge patrimonio dell'Unesco, due territori ai due capi della penisola uniti da un altro patrimonio, la pizza. 'La pizza delle due Regge' è l'evento che dal 12 al 14 ottobre unirà la Palazzina di Caccia di Stupinigi e la Reggia di Caserta in un evento dedicato al cibo simbolo italiano come strumento di promozione turistica attraverso le eccellenze del territorio.

All'evento, nella residenza sabauda piemontese, arriveranno da Caserta i pizzaioli guidati da Franco Pepe, eletto numero uno al mondo, mentre i pizzaioli piemontesi saranno guidati da Luigi Acciaio. Tre giorni di confronto come opportunità di promozione dell'identità italiana e tutela dei prodotti delle tradizioni agricole dei territori coinvolti.

In programma degustazioni, laboratori, show cooking, master class e la pizza dedicata alla Fiat 500 per la '475 Stupinigi experience by Ruzza Torino'. "Sarà un gemellaggio che non guarda solo al passato ma al futuro mettendo insieme valorizzazione dei prodotti del territorio e del paesaggio", commenta il presidente del Consiglio regionale, Nino Boeti. "Un altro passaggio - aggiunge l'assessore alla Cultura della Regione Piemonte, Antonella Parigi - della strada, a volte faticosa, che i Comuni intorno alla reggia stanno facendo per valorizzare questo patrimonio. Come Regione crediamo moltissimo nella riqualificazione del viale di accesso a Stupinigi a partire dalla farina e ci auguriamo che i lavori partano presto".

