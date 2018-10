Maltempo:case allagate nell'area flegrea

(ANSA) - POZZUOLI (NAPOLI), 1 OTT - Gli acquazzoni che si sono abbattuti per l'intera giornata su tutta l'area flegrea hanno provocato allagamenti nella piana di Licola al confine tra i comuni di Pozzuoli e Giugliano e in varie zone dei Campi Flegrei. La situazione di maggiore criticità si riscontra a Licola dove l'alveo dei Camaldoli ha tracimato per il cedimento di un argine. Problemi di viabilità anche a via Napoli e nel centro storico. Allagamenti stradali e di terranei si sono registrati anche nella zona collinare di Quarto a confine con Marano.

Lo straripamento dell'alveo dei Camaldoli ha causato problemi anche a Giugliano (Napoli) dove il sindaco Antonio Poziello ed i tecnici del Comune stanno valutando se trasferire in albergo per la prossima notte i residenti del parco Verde di Varcaturo.

Gli appartamenti sono stati gravemente danneggiati dall' invasione dell'acqua causata. I tecnici della Regione Campania, allertati dal Comune, sono già al lavoro ma le operazioni potrebbero andare avanti per alcune ore.