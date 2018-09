'Puliamo il mondo' con 30 mila volontari

(ANSA) - NAPOLI, 30 SET - Dalla pulizia delle aree e sentieri dei parchi nazionali alla riqualificazione dei giardini e aree verdi delle città alla pulizia delle spiagge e dei fondali marini. Volontari di tutte le età, etnie e religioni, tante scuole, amministrazioni locali e aziende green, ma anche migranti, persone senza fissa dimora: in Campania oltre 30mila i volontari impegnati a ripulire e riqualificare dai rifiuti abbandonati in oltre 350 aree, con la partecipazione entusiasta di centinaia di scuole. Sono i numeri della 26esima edizione di Puliamo il Mondo, la storica campagna di volontariato ambientale organizzata da Legambiente, il 28, 29 e 30 settembre, in tutta la Campania per ripulire strade, vie e periferie dai rifiuti e dal degrado.

"Ma anche una tre giorni di partecipazione e di cittadinanza attiva - ha commentato Mariateresa Imparato, presidente Legambiente Campania - per ribadire il proprio no ai pregiudizi e alle discriminazioni e per incentivare l'abbattimento di ogni tipo di barriera".