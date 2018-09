Juve, Allegri "teniamo piedi per terra"

(ANSA) - TORINO, 30 SET - "Piedi per terra che non è nemmeno ottobre". Massimiliano Allegri si dice "molto soddisfatto" dopo la vittoria sul Napoli e il +6 in testa alla classifica, "nonostante qualche imprecisione da perfezionare". Ma nel consueto post dopo partita su Twitter invita squadra e tifosi a non montarsi la testa. E ricorda che i successi arrivano solo se si mantengono impegno e sacrificio "#finoallafine", l'hashtag che è diventato ormai anche il motto del club.