Incendio su Monte Solaro a Capri

(ANSA) - CAPRI (NAPOLI), 30 SET - Un incendio di vaste dimensioni si è sviluppato a Capri sulla cima del Monte Solaro, nella valletta di Cetrella, a poca distanza dall'antica chiesetta del romitorio. La colonna di fumo è visibile da diverse zone dell'isola, tra cui Marina Piccola e la Piazzetta.

Sul posto si sono recati gli uomini dei Vigili del fuoco che hanno raggiunto l'area grazie alla seggiovia che continua a funzionare regolarmente. Non ci sono, a quanto si è appreso, persone coinvolte non essendoci in zona abitazioni. Si tratta infatti di un'area impervia e isolata. (ANSA).