Sequestrate 8mila stecche di sigarette

(ANSA) - CASERTA, 29 SET - Oltre una tonnellata e mezza di sigarette di contrabbando, pari ad 8200 stecche per un valore di 400mila euro, è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza di Caserta. Quattro persone sono state arrestate.

L'operazione è scattata quando le pattuglie del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno intercettato alla barriera di Napoli Nord dell'Autostrada A1 due autocarri provenienti dalla Romania per i quali c'erano forti sospetti che trasportassero sigarette di contrabbando. I due mezzi sono stati seguiti fino all'arrivo in due depositi del Napoletano, a Casoria e Casandrino. Trovate sigarette prive del contrassegno dei Monopoli di Stato, ma recanti i marchi Rothmans, Winston, Marlboro; c'erano poi sigarette con marchi "Marble" e "Compliment", sigarette originali recanti marchi registrati nei Paesi di produzione, soprattutto Russia, Ucraina, Cina, che in Italia o nell'Ue non potrebbero essere vendute perché prive dei requisiti minimi di sicurezza per la salute.