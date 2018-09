Parcheggiatori abusivi, in 29 multati

(ANSA) - NAPOLI, 29 SET - Ventinove parcheggiatori abusivi (22 dei quali allontanati) sono stati sorpresi a Napoli dai carabinieri nel corso di un'attività di controllo condotta in diversi quartieri della città.

Nove parcheggiatori abusivi sorpresi a Napoli davanti ai locali di Coroglio e di Posillipo e in viale kennedy davanti all'Edenlandia. Altri 7 sono stati bloccati e multati dai carabinieri davanti al II Policlinico e agli ospedali Cardarelli, Monaldi e Santobono. In vico Canale a Taverna Penta i carabinieri della compagnia A Chiaia altri cinque parcheggiatori abusivi sono stati sorpresi in piena attività.

Infine altri 9 parcheggiatori abusivi sono stati multati tra piazza Cavour, il museo nazionale, piazza Mercato e il cimitero di Miano.