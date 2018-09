Medici chiedono sblocco numero chiuso

(ANSA) - ROMA, 29 SET - Sbloccare il numero chiuso per l'accesso alla Facoltà di Medicina. E' l'appello partito questa mattina, nel corso della Giornata mondiale del cuore, durante la conferenza stampa organizzata a Roma dalla Fondazione "il cuore siamo noi" a cui ha partecipato anche la Sic, la Società italiana di Cardiologia.

"Sono a favore dell'abolizione del numero chiuso a medicina, per una questione di ordine sociale, perché crea una disuguaglianza nelle pari opportunità di accesso - spiega Pasquale Perrone Filardi, ordinario di cardiologia della Federico II di Napoli - Bisogna andare verso un sistema alla francese e consentire di accedervi a tutti i ragazzi che hanno voglia di studiare medicina. Vanno poi selezionati all'inizio del percorso didattico ma non su quiz con i test di logica.

Auspico fortemente che la situazione venga prevista velocemente".

Il presidente della Società italiana di cardiologia, Giuseppe Mercuro, ha sottolineato: "Sta venendo a mancare una moltitudine di medici".