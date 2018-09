Universiadi:tavolo tecnico per San Paolo

(ANSA) - NAPOLI, 28 SET - La costituzione di un tavolo tecnico per concordare tempi e modalità dei lavori di rifacimento dello stadio San Paolo, in particolare dei seggiolini, in modo da non intralciare il fitto calendario di impegni del Calcio Napoli. Dell'organismo faranno parte i tecnici del Comune, dell'Aru e del Napoli. E' la soluzione emersa dalla riunione tecnica che si è tenuta oggi a Napoli, nella sede dell'Agenzia regionale per le Universiadi, alla quale hanno preso parte il commissario straordinario per le Universiadi Gianluca Basile, il capo di gabinetto Attilio Auricchio e l'assessore allo Sport Ciro Borriello per il Comune di Napoli, il vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola e il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis.

"Probabilmente - sottolinea Borriello in riferimento alle polemiche delle settimane scorse - se lo avessimo fatto prima ci saremmo risparmiati tante chiacchiere estive. Viene fuori da questa riunione un tavolo tecnico che potrà guardare con attenzione i lavori del San Paolo".