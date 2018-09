Richard Ford a Capri per XXI Malaparte

(ANSA) - ROMA, 28 SET - Autore complesso e amatissimo, cantore dell'epica della middle class americana soprattutto con la trilogia Sportswriter, Il giorno dell'Indipendenza (Pen Award e Pulitzer) e Lo stato delle cose, Richard Ford torna in Italia, a Capri, incoronato dal XXI Premio Malaparte per il suo ultimo Tra loro (ed. Feltrinelli).

Nato nel 1983 per iniziativa dello scrittore Alberto Moravia e della collezionista d'arte e mecenate Graziella Lonardi Buontempo, il prestigioso Malaparte negli anni è andato a firme internazionali come Anthony Burgess, John Le Carre', Isabel Allende, Donna Tartt. Rinato nel 2012 per volonta' di Gabriella Buontempo, nipote della storica fondatrice, e di Ferrarelle, sponsor unico, sarà a Capri con una due giorni in omaggio alla narrativa del vincitore. In programma, il 29/9, l'incontro sul tema suggerito dallo stesso Ford, New intelligence and how it finds its way into fiction. Il 30/9 alla Certosa di San Giacomo, la consegna del XXI Premio Malaparte 2018 con discorso dello scrittore