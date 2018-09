Napoli: Ancelotti, non firmo per il pari

(ANSA) - NAPOLI, 28 SET - "Non ho mai firmato per il pareggio anche se poi abbiamo anche preso scoppole assurde. Ma non penso al risultato per domani, penso a fare una bella partita, intensa. Voglio il Napoli delle ultime due partite". Lo ha detto il tecnico azzurro, Carlo Ancelotti, alla vigilia della sfida alla Juventus. "Domani - ha spiegato - serve per mostrare a noi stessi che vogliamo essere competitivi fino alla fine. Io non sono qua per pettinare le bambole ma per portare a casa qualche trofeo a partire da questa stagione, con questa squadra: ci sono le condizioni per vincere". Ancelotti non ha voluto dare indizi sulla formazione di domani, lanciando però una battuta a Sarri prima di chiudere la conferenza stampa: "Voi giornalisti venite da tre anni facili per la formazione...".