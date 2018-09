Il ministro Salvini martedì a Napoli

(ANSA) - ROMA, 28 SET - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini presiederà martedì 2 ottobre alle 12 in prefettura a Napoli il Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza.

Al termine il ministro incontrerà la stampa. I giornalisti che intendono partecipare devono accreditarsi all'indirizzo segreteriaufficiostampa@interno.it. I badge per la stampa saranno disponibili da lunedì 1 ottobre, ore 17.00, presso la Prefettura di Napoli.