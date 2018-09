Fico, Napoli una priorità per l'Italia

(ANSA) - ROMA, 28 SET - Napoli è una "priorità italiana" e se la città "fa il salto lo fa tutta Italia". Ne parla proprio nella sua città, il presidente della Camera, Roberto Fico.

"Dobbiamo darci un tempo e dire che in questo tempo abbiamo ottenuto risultati storici come città e come Stato - ha sottolineato - Napoli è la città dove sto e dove abito, Roma è il luogo di lavoro. Napoli per me è prioritaria perché se riesce a fare il salto come Sud Italia cresce tutta l'Italia. Napoli è una priorità italiana".