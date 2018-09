Fico, Napoli è priorità italiana

(ANSA) - NAPOLI, 28 SET - Napoli è una "priorità italiana" e se la città "fa il salto lo fa tutta Italia". Ne parla proprio nella sua città, il presidente della Camera, Roberto Fico.

"Dobbiamo darci un tempo e dire che in questo tempo abbiamo ottenuto risultati storici come città e come Stato - ha sottolineato - Napoli è la città dove sto e dove abito, Roma è il luogo di lavoro. Napoli per me è prioritaria perché se riesce a fare il salto come Sud Italia cresce tutta l'Italia. Napoli è una priorità italiana".

A Napoli Fico inaugura al Mann la mostra 'Hercules alla guerra', in occasione del 75esimo anniversario delle Quattro giornate di Napoli e auspica una nuova liberazione "quella dalla criminalità organizzata". Un pezzo di storia, le Quattro giornate, che il sindaco Luigi de Magistris, definisce come "la più potente espressione della voglia di libertà".