Crescent, forse in serata la sentenza

(ANSA) - SALERNO, 28 SET - Potrebbe arrivare nella serata la sentenza sul caso Crescent, il complesso immobiliare sul lungomare di Salerno, che vede imputato anche il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. I giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Salerno (presidente Vincenzo Siani, a latere Antonio Cantillo ed Ennio Trivelli) si sono appena riuniti in camera di consiglio, dando appuntamento alle parti per le ore 20. Nonostante l'orientamento sia di procedere a oltranza, il presidente non ha escluso che l'esito possa essere comunicato domani.