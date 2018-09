Ancelotti, Pallone d'Oro? a Ronaldo

(ANSA) - NAPOLI, 28 SET - "Per Ronaldo ho infinita riconoscenza, al di là dei gol che ha fatto quando ero Madrid e che ci hanno portato a vincere la Champions, per le qualità umane che ha dimostrato. Sono felice che sia arrivato in serie A perché per il calco italiano è valore aggiunto". Lo ha detto il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, alla vigilia della sfida contro la Juventus. "Il Pallone d'oro? Ronaldo dovrebbe sempre vincerlo - ha detto Ancelotti -, anche se quest'anno i premi li ha vinti finora un giocatore a cui sono affezionato come a Ronaldo", ha spiegato Ancelotti riferendosi al croato Luka Modric.