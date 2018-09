Operazione Ps in quartiere Forcella

(ANSA) - NAPOLI, 27 SET - Operazione 'alto impatto' in corso nel quartiere Forcella di Napoli.

Dalle prime luci dell'alba gli uomini dell'Ufficio Prevenzione Generale e del Reparto Prevenzione Crimine Campania, con l'ausilio dei cinofili, sono in azione per stanare pregiudicati e rinvenire droga ed armi.(ANSA).