Corruzione, ordinanze a giudici e legali

(ANSA) - TORRE ANNUNZIATA (NAPOLI), 27 SET - La Guardia di Finanza di Torre Annunziata (Napoli) ha eseguito in queste ore un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Roma nell'ambito di un'inchiesta per corruzione a carico di 27 indagati, inchiesta portata avanti dalla Procura capitolina.

Tra i destinatari dell'ordinanza ci sono tre giudici di pace in servizio negli uffici di Torre Annunziata e diversi avvocati: l'accusa sarebbe, da ciò che si apprende, quella di aver messo su una rete corruttiva nell'ambito di diversi sinistri stradali, presunti e reali.