Solidarietà, un ponte tra Napoli e Benin

(ANSA) - NAPOLI, 26 SET - Una passeggiata enogastronomica nel borgo marinari di Napoli per raccogliere fondi per acquistare un'incubatrice per nati prematuri da assegnare all'ospedale "La Croix" della città di Zinviè nello stato del Benin valorizzando i prodotti dell'eccellenza gastronomica campana.

L'evento è patrocinato dal Comune di Napoli ed è stato promosso dalla onlus Sorridi Konou konou Africa Onlus, presieduta dal professor Enrico Di Salvo.

Nei locali che hanno aderito all'iniziativa il prossimo 11 ottobre dalle 19 alle 23.30 si potranno acquistare pietanze e bevande con l'utilizzo di biglietti facenti parti di un apposito carnet. Il ricavato, detratte le spese, sarà destinato all'acquisto di una incubatrice da destinare all'ospedale La Croix di Zinviè in Benin per nati prematuri.

Al termine della passeggiata, in piazza Eldorado, ci sarà un concerto di musica di accompagnamento. L'evento sarà presentato nel corso di una conferenza stampa il prossimo 4 ottobre alle 11 al Comune di Napoli.