Da anni una barca tra i rifiuti a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 26 SET - C'è una barca abbandonata da anni in una strada della periferia napoletana: lo ricorda, con tanto di foto, il consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli.

"Solite scene da terzo mondo per cui nessuno è chiamato a rispondere e pagare per il disservizio", commenta. "La città necessita di una riscossa. Chiederemo ad Asia (l'azienda cittadina di igiene urbana, ndr) un intervento straordinario di rimozione tentando di risalire al proprietario a cui presentare il conto delle spese sostenute".