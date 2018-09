Maltempo: ferita studentessa a Nocera

(ANSA) - SALERNO, 25 SET - Paura al liceo classico Giambattista Vico di Nocera Inferiore (Salerno) dove una studentessa è rimasta lievemente ferita in seguito alla rottura del vetro di una finestra.

L'incidente sarebbe stato causato dal forte vento che da ieri sera imperversa sull'intero territorio della provincia di Salerno. La giovane è stata raggiunta da alcune schegge di vetro che, fortunatamente, l'hanno ferita in modo lieve.

L'episodio, oltre a destare preoccupazione tra i presenti, ha riacceso il dibattito sulle condizioni in cui versano diversi istituti scolastici della provincia di Salerno.