Allerta meteo fino a domani

(ANSA) - NAPOLI, 25 SET - Tegole divelte, alberi pericolanti: tanti interventi, tra la scorsa notte e le prime ore del giorno, per il forte vento che sta colpendo Napoli, la provincia ma anche diverse aree della Campania.

I Vigili del Fuoco non registrano casi gravi ma innumerevoli segnalazioni. Gli interventi, soprattutto per la caduta di rami, si sono verificati in particolare nella zona collinare di Napoli e in provincia: tra i comuni interessati soprattutto Frattamaggiore, Caivano, Afragola, Frattaminore. Forte vento e alberi pericolanti anche a Salerno. L'allerta meteo per forte vento e mare agitato è in vigore fino alle 20 di domani. (ANSA).