Cade cartello stradale:Anas, chiusa provvisoriamente statale

(ANSA) - NAPOLI, 25 SET - E' stata chiusa provvisoriamente al traffico - in direzione di Nola - la strada statale 7/bis "di Terra di Lavoro" al km 28,500, nel territorio comunale di Caivano, in provincia di Napoli, dove stamattina, a causa del forte vento, è caduto sulla carreggiata un cartello stradale.

Il traffico in direzione di Nola, spiega l'Anas, è deviato lungo viabilità alternativa; regolarmente transitabile la statale in direzione di Villa Literno. Sul posto è intervenuto personale dei Vigili del fuoco, di Anas e delle Forze dell'Ordine, al lavoro per ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.

(ANSA).