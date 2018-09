Albero si abbatte su auto in sosta

(ANSA) - NAPOLI, 25 SET - Paura tra i residenti di via Giacomo Puccini, a Napoli, non lontano dal liceo Sannazaro, dove un albero d'alto fusto si è abbattuto a causa del forte vento su una vettura in sosta, distruggendola. L'automobile era ferma e vuota, nessuno è rimasto ferito. (ANSA).