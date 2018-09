Universiadi: da Losanna atteso ultimo ok

(ANSA) - NAPOLI, 24 SET - Settimana decisiva per l'Universiade di Napoli. L'appuntamento clou è fissato per il weekend a Losanna, dove il comitato esecutivo della Fisu si riunirà per fare il punto sullo stato dell'arte dell'evento che, dopo le difficoltà iniziali, sembra aver ingranato la marcia giusta. Dal comitato della Federazione degli Sport Universitari è atteso l'ultimo via libera per ospitare l'evento in programma a Napoli e in Campania dal 3 al 14 luglio 2019. A Losanna sarà presente una delegazione con tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione: il commissario dell'Universiade Gianluca Basile, la Regione Campania con il vice presidente Fulvio Bonavitacola, il Comune di Napoli, presente con il capo di Gabinetto del Comune Attilio Auricchio, e il presidente del Cusi Lorenzo Lentini. Sempre nel fine settimana, prima della partenza per Losanna, la struttura commissariale incontrerà il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per fare il punto sullo stato dei lavori allo stadio San Paolo.