Picchia coniugi durante rapina, preso

(ANSA) - CASERTA, 24 SET - I carabinieri hanno arrestato a San Nicola la Strada, nel Casertano, il 31enne polacco Jasak Martin, resosi responsabile di una tentata rapina in abitazione nel corso delle quale ha malmenato i due coniugi che vi risiedono, finiti poi all'ospedale di Maddaloni dove sono stati ricoverati in osservazione per numerose contusioni; nessuno dei due è comunque grave. Al momento del raid era presente anche la figlia della coppia, che però è riuscita ad evitare i calci e i pugni del bandito. Il polacco, hanno accertato i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise, si è introdotto nel cortile dell'abitazione delle vittime, aggredendo subito i coniugi, colti di sorpresa, e, nel tentativo di sottrar loro oggetti di valore, li ha presi a pugni facendoli cadere, quindi li ha riempiti di calci, finchè non sono intervenuti i carabinieri, chiamati intanto dalla figlia. Martin ha provato a fuggire ma è stato bloccato dai militari.