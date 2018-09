Ndileka Mandela, al via tour di incontri

(ANSA) - NAPOLI, 24 SET - Ndileka Mandela, attivista sudafricana e primogenita nipote di Nelson Mandela, è giunta per la prima volta in Campania nell'ambito di un tour di incontri con le scuole e le istituzioni che la vedrà impegnata fino al 27 settembre, nell'unica sua tappa italiana. Primo appuntamento oggi al foyer del teatro Mercadante di Napoli dove ha incontrato la stampa in occasione della partecipazione alla XXIII edizione di Ethnos, festival internazionale di musica etnica. ''Cerco di portare avanti l'insegnamento di mio nonno che in tutta la sua esistenza ha sempre cercato un dialogo, soprattutto con chi non la pensava come lui - ha detto - Dialogare è importante per poter affrontare qualunque problema, ostacolo o battaglia".

Mandela domani, martedì 25 settembre, alle 10.00, incontrerà gli studenti all'Iti Medi di San Giorgio a Cremano e alle 19.00 riceverà il Premio Ethnos 2018 nella biblioteca di Villa Bruno.

Alle ore 20.30 in Villa Vannucchi ci sarà un omaggio a Nelson Mandela e Miriam Makeba