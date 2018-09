Dl Salvini: de Magistris, Governo nero

(ANSA) - NAPOLI, 24 SET - ''Complessivamente mi sembra un'involuzione autoritaria molto pericolosa, una torsione a destra forte in violazione dell'impianto democratico delle libertà civili e della Costituzione. Di fronte a questo credo si debba mettere in campo una mobilitazione forte, democratica e popolare''. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, commentando il testo del decreto Salvini su immigrazione e sicurezza approvato oggi dal Consiglio dei Ministri.

De Magistris ha sottolineato che ''forse non dovremmo più chiamare questo Governo giallo-verde perché il giallo è un colore luminoso e il verde è il colore della speranza. Questo decreto è un ulteriore riscontro che si tratta di un Governo nero e mi auguro che in Parlamento tutta la maggioranza che sostiene l'esecutivo non siano diventati tutti neri perché l'obiettivo è colpire chi magari ha la pelle nera''.