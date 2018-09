Il Napoli vola e travolge il Torino

(ANSA) - NAPOLI, 23 SET - Un grande Napoli piega il Torino all'Olimpico: 3-1 il risultato finale per gli azzurri, che vincono e convincono dopo i dubbi sollevati dalle precedenti prestazioni. Ancelotti propone in attacco l'inedito tridente Insigne-Mertens-Verdi, e la scelta si rivela felice. Insigne subito in gol al 4', Verdi raddoppia al 20': il Napoli domina e reagisce dopo il rigore, trasformato da Belotti al 6' della ripresa, che potrebbe riaprire la partita. Dopo soli otto minuti Insigne va di nuovo in rete, premiando il calcio champagne proposto in trasferta dai partenopei.