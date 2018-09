Economia marittima per nuovo sviluppo

(ANSA) - NAPOLI, 23 SET - "Le 'Shipping Cities" possono svolgere un ruolo fondamentale per la ripresa del Paese se adotteremo nuovi modelli di sviluppo sostenibile basati sull'integrazione mare-terra, sull'identità marittima delle comunità, sulla governance collaborativa per coniugare crescita economica e qualità dell'ambiente urbano nelle città di mare".

Così gli organizzatori dell'iniziativa di mercoledì prossimo, 26 settembre, a Napoli. "Su questi argomenti è impegnato da tempo l'Iriss-Cnr (Istituto di ricerca su innovazione e servizi per lo sviluppo del Consiglio nazionale delle ricerche) che ha recentemente avviato una stretta collaborazione con Rete (Association for the Collaboration between Ports and Cities) e il suo network internazionale di saperi e competenze".

Nell'ambito della Naples Shipping Week, Iriss-Cnr e Rete organizzano il convegno che si aprirà alle 9 nella sede dell'Iriss-Cnr, in via G.Sanfelice, 8. Apriranno i lavori il direttore dell'Iriss-Cnr, Alfonso Morvillo, e il presidente di Rete, Rinio Bruttomesso.