De Luca ferma immigrato a Salerno

(ANSA) - SALERNO, 23 SET - Da giorni ripete che "le bande di nigeriani occupano il territorio" e che le forze dell'ordine devono fare di più contro la criminalità legata all'immigrazione. Ieri il governatore della Campania Vincenzo De Luca è passato dalle parole ai fatti, bloccando personalmente un nigeriano che stava entrando in un supermercato a Salerno. De Luca stava percorrendo via Quaranta, a bordo dell'auto di servizio, quando ha visto l'immigrato 28enne entrare nel supermercato. Ritenendo che il suo atteggiamento fosse sospetto ha fatto fermare la vettura, è sceso e lo ha raggiunto, chiedendogli cosa stesse facendo. Poi ha fatto chiamare i vigili urbani che hanno portato via l'uomo, privo di documenti, per ulteriori controlli. Si tratta di un incensurato, privo di permesso di soggiorno e ospite in un centro di accoglienza: in zona viene visto spesso chiedere l'elemosina.

De Luca, da sindaco di Salerno, in più occasioni partecipò in prima persona a operazioni della polizia municipale contro la criminalità nelle strade.