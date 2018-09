De Laurentiis,con Ancelotti vita à bella

(ANSA) - ROMA, 23 SET - "La vita e' bella quando non scorre sempre tutta e' uguale, e con Ancelotti la vita scorre divertente...": Aurelio De Laurentiis elogia il nuovo tecnico attingendo alla storia del cinema, e l'applauso dopo la vittoria del Napoli in casa del Torino sa anche di frecciata al passato.

"Ho rivisto Mertens che fa gioco. Con Sarri si giocava a memoria, in uno spazio di campo piu' stretto, ora si varia di più - le parole del presidente del Napoli a Dazn - Quando ho preso Ancelotti, sapevo di aver preso un tecnico di esperienza che mi fa stare tranquillo, e in questo avvio di stagione la serenità non mi e' mai mancata".