Ferrara, con D'Angelo riscopro Napoli

"Ritorno ora che sono finalmente sobrio da sei anni, per vivere la città in un modo diverso da quello oscuro che è stata la mia vita da alcolista". Parla della sua rinascita il regista Abel Ferrara, impegnato con Nino D'Angelo e Maurizio Braucci per lo spettacolo 'Forcella Strit' che il 25 ottobre aprirà la stagione del teatro Trianon di Napoli. "Mi piace Forcella - dice - mi piace moltissimo questa energia. E anche se so che qui ci sono problemi, che a volte si spara, che la camorra esiste, penso anche che qui respiro creatività e intelligenza, qui mi sento così libero come in pochissimi altri posti al mondo. Ho un senso di libertà appena scendo dal treno".

Il regista newyorkese, autore di film culto come "Il cattivo tenente" con Harvey Keitel, stamane, con i coautori D'Angelo e Braucci, ha assistito ai provini finali. "Forcella strit" è la storia di un gruppo di giovani e di questo quartiere, dal 1989 al 2004. Scritto da Maurizio Braucci, è accompagnato dalle canzoni di Nino D'Angelo.