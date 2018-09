De Luca, no vax con figli degli altri

(ANSA) - SALERNO, 22 SET - "Non state a sentire le bestialità che vi arrivano anche da esponenti del Governo nazionale che fanno i no vax con i figli degli altri e poi i loro figli li vanno a vaccinare". Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca a Nocera Inferiore (Salerno) dove ha preso parte all'inaugurazione dei reparti di Anestesia e Rianimazione e di Medicina dell'ospedale Umberto I.

"Spiegate alle mamme che è un dovere vaccinare i bambini", ha detto ai medici presenti in sala. "Qui siamo all'irresponsabilità totale. Aver rilasciato la proroga fino a marzo, approvata nel Milleproroghe, ha creato una condizione d'incertezza totale. Un preside che si vede arrivare un'autocertificazione cosa deve fare? Nel campo medico le autocertificazioni le rilasciano i medici, non i singoli cittadini", ha concluso il governatore della Campania.