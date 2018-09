24 infermieri in arrivo negli ospedali

(ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 20 SET - Ventiquattro infermieri in arrivo in due ospedali, quelli di Nola e Castellammare di Stabia, nel Napoletano. Ad annunciarlo è l'Asl Napoli 3 Sud, che in questo modo ''colma definitivamente - come si legge in un comunicato stampa diramato dal'azienda sanitaria - la spinosa questione della carenza di personale infermieristico in alcuni importanti reparti dei principali ospedali presenti sul territorio''.

Nello specifico arriveranno 12 infermieri da assegnare all'unità operativa complessa di neurologia dell'ospedale di Nola; altri sei destinati all'unità operativa complessa di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza del pronto soccorso del San Leonardo di Castellammare di Stabia; sei operatori socio sanitari per l'unità operativa complessa di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza e pronto soccorso sempre del nosocomio stabiese.