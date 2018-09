Napoli, sit in studenti Liceo Sannazaro

(ANSA) - NAPOLI, 17 SET - Si sono seduti sulle scale davanti all'ingresso della scuola in segno di protesta i ragazzi delle classi del liceo Jacopo Sannazaro di Napoli che oggi, stando alle comunicazioni della preside Laura Colantonio, sarebbero dovuti rimanere a casa per la rotazione.

Il problema è l'assenza delle aule, 48 a fronte di 53 classi.

Sono state così annullate le attività extra in programma per le 5 classi, che, nei giorni scorsi, avevano suscitato polemiche a causa di una uscita con destinazione Varcaturo, località balneare. Sono, intanto, giunti gli ispettori inviati dall'Ufficio scolastico regionale per capire la situazione.